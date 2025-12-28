Актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года

Скончалась французская актриса Брижит Бардо, ей был 91 год. Осенью Бардо три недели проходила лечение в больнице Тулона, недалеко от ее дома в Сен-Тропе. После этого появлялись сообщения о якобы ее смерти, которые опровергала сама актриса.

Свою кинокарьеру Брижит Бардо начала в 1952 году. Уже через четыре года она получила мировую известность благодаря ленте "И Бог создал женщину". За 20 лет она снялась почти в полусотне фильмов и записала десятки песен. Завершив карьеру в 1973 году, Бардо посвятила свою жизнь защите животных.

