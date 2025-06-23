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23 июня, 17:15

Культура

Фанаты почтили память певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище

Фанаты почтили память певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище

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На Троекуровском кладбище прошел день памяти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Ровно три года назад не стало исполнителя главных музыкальных хитов 90-х. В понедельник, 23 июня, поклонники вновь пришли к его могиле с цветами, свечами, флагами и плакатами с фотографиями артиста.

Фанаты делились воспоминаниями о Шатунове, подчеркивая его искренность, простоту и душевность. Многие отмечали, что его песни стали саундтреком их жизни, а для кого-то именно с его творчеством связана история любви и создания семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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