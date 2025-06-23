23 июня, 17:15Культура
Фанаты почтили память певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище прошел день памяти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Ровно три года назад не стало исполнителя главных музыкальных хитов 90-х. В понедельник, 23 июня, поклонники вновь пришли к его могиле с цветами, свечами, флагами и плакатами с фотографиями артиста.
Фанаты делились воспоминаниями о Шатунове, подчеркивая его искренность, простоту и душевность. Многие отмечали, что его песни стали саундтреком их жизни, а для кого-то именно с его творчеством связана история любви и создания семьи.
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