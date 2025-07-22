Новости мира: британский рок-исполнитель Оззи Осборн умер на 77-м году жизни

Британский рок-исполнитель Оззи Осборн умер на 77-м году жизни. Один из основателей группы Black Sabbath скончался через 16 дней после того, как дал прощальный концерт. Тогда вместе с ним на сцену впервые за 20 лет вышли участники классического состава коллектива.

Российский турист, попавший в больницу после аварии с автобусом в Турции, прошел обследование и доставлен в отель. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что остальные пассажиры не пострадали, их также доставили в отели.

Великобритания впервые готовится ввести санкции против организаторов нелегальной миграции. Новые правила позволят властям замораживать активы любого, кто причастен к доставке беженцев в Британию, в том числе торговцы фальшивыми паспортами и поставщики лодок, на которых мигранты добираются до острова.