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22 июля, 22:15

Культура

Новости мира: британский рок-исполнитель Оззи Осборн умер на 77-м году жизни

Новости мира: британский рок-исполнитель Оззи Осборн умер на 77-м году жизни

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Британский рок-исполнитель Оззи Осборн умер на 77-м году жизни. Один из основателей группы Black Sabbath скончался через 16 дней после того, как дал прощальный концерт. Тогда вместе с ним на сцену впервые за 20 лет вышли участники классического состава коллектива.

Российский турист, попавший в больницу после аварии с автобусом в Турции, прошел обследование и доставлен в отель. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что остальные пассажиры не пострадали, их также доставили в отели.

Великобритания впервые готовится ввести санкции против организаторов нелегальной миграции. Новые правила позволят властям замораживать активы любого, кто причастен к доставке беженцев в Британию, в том числе торговцы фальшивыми паспортами и поставщики лодок, на которых мигранты добираются до острова.

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