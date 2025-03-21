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21 марта, 16:15

Культура

Прощание с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым завершилось в Москве

Прощание с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым завершилось в Москве

Москвичи и известные люди пришли проститься с Бедросом Киркоровым

Церемония прощания с Бедросом Киркоровым проходит на Троекуровском кладбище

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Актрису Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве простились с Евгенией Добровольской

В Москве простились с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым, церемония проходила на Троекуровском кладбище. На церемонию пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Яна Рудковская, певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин.

Киркоров умер в возрасте 92 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность и осложнения после затяжной пневмонии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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