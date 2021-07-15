Музыкант и актер Петр Мамонов умер на 71-ом году жизни

Музыкант и актер Петр Мамонов скончался на 71-ом году жизни.

Он умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Последние недели актер находился на ИВЛ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.