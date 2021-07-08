Владимира Меньшова проводили в последний путь аплодисментами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Режиссера и актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

Церемония прощания состоялась в Центральном доме кинематографистов в Москве. Ее посетили вдова Меньшова Вера Алентова и их дочь Юлия Меньшова.

Проститься с артистом также приехали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов и другие. На прощании также побывали актеры и студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе.

Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Советский и российский режиссер, актер, сценарист, продюсер умер от последствий коронавируса. Ему был 81 год. Похоронят его на Новодевичьем кладбище – по некоторым данным, рядом с Василием Лановым.