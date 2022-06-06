Умерла женщина, ставшая лицом детского питания Gerber

Не стало Энн Тернер Кук, которую с рождения сделали лицом детского питания компании Gerber. Кук было 95 лет.

Началось все в 1928 году. Тогда рисунок углем с изображением Кук победил в конкурсе образов для рекламной кампании детского питания. В 1931 году Gerber приняла ее в качестве официального товарного знака. Отмечают, что личность ребенка держали в секрете 40 лет.

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