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30 июня, 12:30

Туризм

Москвичам рассказали, куда столичные теплоходы будут ходить в круиз в июле чаще всего

Москвичам рассказали, куда столичные теплоходы будут ходить в круиз в июле чаще всего

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По данным начальника службы внешних коммуникаций Марии Рыбкиной, чаще всего в июле 2024 года с Северного и Южного речных вокзалов теплоходы будут отправляться в Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург. А всего москвичам доступны поездки в почти 50 городов и населенных пунктов.

Цены на круиз Москва – Санкт-Петербург в ближайшие даты стартуют от почти 95 тысяч рублей за человека на 10 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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