Пляжи Анапы откроются после уборки 185 тысяч тонн загрязненного грунта

Анапа готовится к курортному сезону. Роспотребнадзор признал 8 галечных пляжей курорта безопасными после более чем 245 тысяч проверок воды, песка и воздуха. По словам вице-премьера России Виталия Савельева, убрано и утилизировано 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, более 90% мазута ликвидировано.

В прошлом году популярность курорта упала на 70% из-за закрытых пляжей. Теперь бронирования на летний сезон выросли на 30%, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Добраться до Анапы можно поездом, автобусом или на автомобиле. Билеты на быстрые поезда на июнь практически распроданы.

