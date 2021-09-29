Туристам рассказали, что делать в случае, если авиакомпания испортила отпуск

Сложный путь из отпуска выдался у сотен авиапассажиров. Рейс Геленджик – Москва задержали на сутки.

При этом в соцсетях все чаще стали появляться кадры из самолетов, которые попадают в грозовой шторм. За последние дни об этом сообщили пять российских авиакомпаний.

Подробнее о том, на что имеют право пассажиры, которые столкнулись со сложностями в пути, – в эфире телеканала Москва 24.