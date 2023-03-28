Штрафные карточки ввели для туристов на Пхукете

С начала 2023 года уже более 180 иностранцев привлекли к уголовной ответственности на Пхукете. В связи с этим власти Таиланда ввели ограничения для иностранных туристов в виде штрафных карточек за нарушения законов своей страны.



Они уже выдали штрафные карточки первым шести туристам. Четверо получили желтые: это означает, что пока они ограничились предупреждением. Еще двое нарушителей получили красные. За ними следует незамедлительная депортация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



