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Туризм

Штрафные карточки ввели для туристов на Пхукете

Штрафные карточки ввели для туристов на Пхукете

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Туристы-нарушители получили первые красные и желтые карточки в Таиланде

Власти Таиланда выдали шестерым туристам первые штрафные карточки

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С начала 2023 года уже более 180 иностранцев привлекли к уголовной ответственности на Пхукете. В связи с этим власти Таиланда ввели ограничения для иностранных туристов в виде штрафных карточек за нарушения законов своей страны.

Они уже выдали штрафные карточки первым шести туристам. Четверо получили желтые: это означает, что пока они ограничились предупреждением. Еще двое нарушителей получили красные. За ними следует незамедлительная депортация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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