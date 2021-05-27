Москвичам рассказали об аренде дачи в деревне Бражниково

Многие москвичи заявили о желании провести отпуск за городом, однако дачи есть не у всех. В связи с этим телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Так, гостей приглашает к себе деревня Бражниково. Доехать туда можно на электричке или на автобусе примерно за полтора часа.

Там для туристов предлагают снять двухэтажный дом на 165 квадратных метров. Стоимость такого жилья составит всего 80 рублей в месяц. При этом в доме есть все удобства – санузел, бытовая техника, каминный зал, бильярд и интернет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.