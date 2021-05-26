Москвичам рассказали об аренде дачи в СНТ "Сенеж"

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Дом в направлении Ленинградского шоссе, в СНТ "Сенеж", находится в 55 километрах от МКАД. На машине дорога займет чуть больше часа.

Там предлагают двухэтажный дом площадью 73 квадратных метров за 20 тысяч рублей в месяц. Внутри есть мебель и бытовая техника. На участке 6 соток есть летний гостевой домик, сарай и туалет с душевой комнатой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.