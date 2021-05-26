Москвичам рассказали об аренде дачи в СНТ "Луч"

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Дом в направлении Ленинградского шоссе находится в 50 километрах от МКАД, в СНТ "Луч". Время в пути составит 1 час на машине и полтора часа общественным транспортом от метро "Водный стадион".

Владельцы сдают в аренду за 65 тысяч рублей в месяц двухэтажный дом, 110 квадратных метров. Есть мебель, санузел, отопление. На участке 8 соток есть беседка, декоративный пруд, стоянка, зона барбекю. По желанию предлагают установить каркасный бассейн. В пешей доступности 2 озера с пляжами, магазины, детская площадка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.