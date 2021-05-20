Россиянам рассказали о правилах отдыха в Тунисе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Российским туристам рассказали о правилах въезда в Тунис, ограничениях в работе отелей и других объектов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Организованным туристам не нужно соблюдать самоизоляцию, если у них есть оплаченные брони гостиницы, авиабилеты, если они представили отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 на английском языке и соблюдают правила антиковидного санитарного протокола (социальная дистанция, масочный режим, мытье рук). Также путешественники должны заполнить и распечатать анкету с информацией о состоянии здоровья, говорится в сообщении.
По данным экспертов, за нарушение протокола придется заплатить штраф в размере 45 долларов.
Самостоятельным туристам нужно соблюдать недельную самоизоляцию за свой счет и предоставить два ПЦР-теста на пятый и седьмой день пребывания. Они обойдутся в 126 долларов, сообщили в АТОР.
Кроме того, в отелях Туниса необходимо соблюдать социальную дистанцию в бассейнах, также не работают хаммамы, отменен шведский стол.
При этом туристы могут посещать достопримечательности и экскурсии. Также не запрещено гулять в городе, посещать кафе, супермаркеты и аптеки, добавили в АТОР.
Ранее египетское правительство разослало туроператору обновленную версию "Правил в связи с восстановлением туризма в Египте". Новые правила устанавливают обязательное предоставление справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 каждым туристом, прибывающим в страну. Тест должен быть сдан не позднее 72 часов до вылета.
Также путешественники, прибывшие в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора, имеют возможность сдать анализ на месте за 30 долларов. В случае если тест покажет положительный результат, гостя направят в отдельный номер отеля, покроют ему расход по проживанию и питанию.
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