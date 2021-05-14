Цифра дня – 20 миллиардов долларов. На столько обеднел Илон Маск после интервью, в котором высмеял криптовалюты.

Он также заявил, что компания Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткойны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.