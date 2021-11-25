Десяткам тысяч россиян могут не вернуть деньги за пропавшие из-за пандемии туры. Об этом предупредила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, сейчас операторы должны клиентам около 10 миллиардов рублей и таких денег у них просто нет. Как нет и возможности их заработать.

Юристы говорят, что деньги можно попробовать вернуть через суд. Однако такой процесс может закончится признанием туроператора банкротом, а его клиенты денег все равно не получат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.