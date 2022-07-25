Названа стоимость отдыха в Турции

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Летом 2022 года Турция стала самым востребованным зарубежным направлением у россиян, сообщают туроператоры. Однако цены на отдых на турецких курортах также поднялись.

Так, недельный отдых на двоих в начале августа в Алании или Кемере обойдется в среднем в 115 тысяч рублей. Четырехзвездочный отель в Алании рядом с морем и тарифом "все включено" будет стоить порядка 120 тысяч на двоих на неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.