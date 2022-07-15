"Аэрофлот" возобновил полеты в два курортных города Турции

"Аэрофлот" расширяет карту полетов на турецкие курорты. Его самолеты уже начали летать в Бодрум. А со следующей недели возобновятся рейсы в Даламан.

Скажется ли это на цене туров? Сколько стоит поездка? И можно ли еще достать билеты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.