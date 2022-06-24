Спрос на туры в Москву вырос в несколько раз по сравнению с 2021 годом – АТОР

Спрос на туры в Москву среди россиян вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

Правда, предпочтения соотечественников значительно отличаются от тех, которые демонстрируют иностранцы. Какие отели пользуются популярностью? И какие туристические места столицы самые любимые?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.