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Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Керчи

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться до Керчи можно на поезде. Весь путь займет около 23 часов, а цены на билеты начинаются от 2,5 тысячи рублей. На автобусе можно доехать за 19,5 часа за 2,2 тысячи рублей. Если отправиться в путь на машине, то дорога займет столько же времени, однако за бензин придется заплатить почти семь тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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