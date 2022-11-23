Москвичам рассказали, как добраться до Керчи

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться до Керчи можно на поезде. Весь путь займет около 23 часов, а цены на билеты начинаются от 2,5 тысячи рублей. На автобусе можно доехать за 19,5 часа за 2,2 тысячи рублей. Если отправиться в путь на машине, то дорога займет столько же времени, однако за бензин придется заплатить почти семь тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.