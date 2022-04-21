Российских туристов предупредили о новой волне мошенничества

Россиян, планирующих отдых в стране или за границей, предупредили о новой волне мошенничества. В преддверии майских праздников и летнего сезона злоумышленники не упустят возможность нажиться. Так считают эксперты.

Туристам они советуют покупать билеты и бронировать гостиницы только на проверенных порталах. Поэтому не стоит заходить на фишинговые сайты – клоны официальных. А еще не рекомендуют переходить по ссылкам с рекламными предложениями, которые присылают по почте или СМС.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





