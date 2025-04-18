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18 апреля, 15:30

Туризм

Пляжи Анапы и Темрюкского района признали непригодными для купания

Пляжи Анапы и Темрюкского района признали непригодными для купания

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В Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы и Темрюкского района не соответствуют санитарным требованиям для курортного отдыха. Купание в этих зонах временно запрещено. При этом с качеством воздуха, продуктов и питьевой воды в регионе проблем нет – находиться на побережье можно, но без захода в воду.

Ограничения связаны с экологической ситуацией: ранее в Черном море произошла утечка нефтепродуктов после крушения двух танкеров. Ведомство продолжит следить за состоянием пляжей и не исключает пересмотра мер при улучшении условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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