Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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17 июля, 07:30

Туризм

Новости регионов: всесезонный курорт построят на берегу Каспийского моря

Новости регионов: всесезонный курорт построят на берегу Каспийского моря

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На побережье Каспийского моря появится всесезонный курорт. На территории разместят развлекательные комплексы и санатории, а также построят пятизвездочный отель, а рядом разместят детский центр отдыха. На данный момент специалисты работают над проектом прокладки дорожной сети, которая соединит будущий курорт с крупными городами РФ.

Тем временем прибрежные воды Черного моря на западе Крыма заполонили медузы. По словам специалистов, этот подвид опасен для людей. Контакт с такой медузой может вызвать сильные ожоги и аллергическую реакцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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