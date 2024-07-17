Новости регионов: всесезонный курорт построят на берегу Каспийского моря

На побережье Каспийского моря появится всесезонный курорт. На территории разместят развлекательные комплексы и санатории, а также построят пятизвездочный отель, а рядом разместят детский центр отдыха. На данный момент специалисты работают над проектом прокладки дорожной сети, которая соединит будущий курорт с крупными городами РФ.

Тем временем прибрежные воды Черного моря на западе Крыма заполонили медузы. По словам специалистов, этот подвид опасен для людей. Контакт с такой медузой может вызвать сильные ожоги и аллергическую реакцию.

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