Почти 40% россиян предпочли путешествия по РФ на майские праздники

Почти 40 процентов россиян предпочли на майские праздники путешествия по России. Самые популярные туры сейчас – в Сочи, Санкт-Петербург и Казань. Это данные одного из тревел-сервисов.

Что же делать тем, кто хочет слетать туда, где потеплее? Как обстоят дела с Египтом ? Что с ценами на билеты? И нужен ли туристам ПЦР-тест? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.