Туроператорам РФ разрешат открыть продажу поездок в Египет

В ближайшее время российские туроператоры смогут продавать путевки на египетские курорты. О таких планах сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что Egypt Air уже возобновил полеты в нашу страну. До конца апреля планируется запустить рейсы из Шарм-эль-Шейха и Хургады в Москву. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.