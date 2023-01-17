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Туризм

Россиянам рассказали о сроках получения визы в Хорватию

Россиянам рассказали о сроках получения визы в Хорватию

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Визовые центры Хорватии в РФ начали принимать заявления россиян на шенгенскую визу

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Визовые центры Хорватии принимают заявления от россиян на шенгенскую визу. Чтобы подать документы, необходимо заранее записываться на прием.

Для подачи заявления россиянам необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте МИД Хорватии, распечатать и предоставить ее вместе с остальным комплектом документов. Отмечается, что заявителям также необходимо будет предоставить биометрические данные. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте визового центра.

Сколько времени займет оформление документов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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