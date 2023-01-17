Россиянам рассказали о сроках получения визы в Хорватию

Визовые центры Хорватии принимают заявления от россиян на шенгенскую визу. Чтобы подать документы, необходимо заранее записываться на прием.

Для подачи заявления россиянам необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте МИД Хорватии, распечатать и предоставить ее вместе с остальным комплектом документов. Отмечается, что заявителям также необходимо будет предоставить биометрические данные. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте визового центра.

Сколько времени займет оформление документов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.