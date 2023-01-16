Президент Хорватии заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против России

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

США и НАТО с помощью Украины воюют против России, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Об этом сообщает газета Istra24.

"Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией", – сказал он.

Миланович также считает, что у санкций против России нет конечной цели. По его мнению, план Запада не может состоять в том, чтобы убрать президента России Владимира Путина.

"Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?", – задается вопросом президент Хорватии.

Президент Хорватии также выступал против обучения украинских военных в стране. Он объяснил свою позицию рисками для государства.

Ранее Миланович заявил, что Россия и Хорватия находятся в недружественных отношениях. При этом он подчеркнул, что Хорватия не принимает столь активного участия в ситуации с конфликтом на Украине по сравнению с некоторыми другими странами.

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