Президент Хорватии признал недружественные отношения с РФ

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Россия и Хорватия действительно находятся в недружественных отношениях, заявил хорватский лидер Зоран Миланович.

"Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется", – цитирует его РИА Новости.

По словам Милановича, Хорватия не принимает столь активного участия в текущей ситуации по сравнению с некоторыми другими странами.

В пятницу, 22 июля, правительство РФ расширило перечень недружественных стран. В список были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Для этих стран вводится ограничение на возможность нанимать в посольства работников, находящихся в России. Так, Словении и Хорватии полностью запрещено нанимать сотрудников, в то время как для Греции, Дании и Словакии лимит составляет 34, 20 и 16 человек соответственно.

Весной правительство РФ впервые утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

