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Туризм

Россиянам рассказали о текущей ситуации с получением европейской визы

Россиянам рассказали о текущей ситуации с получением европейской визы

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В Европе стали ужесточать условия въезда для российских туристов. Некоторые государства, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. В Совете Федерации предложили зеркальные меры по выдаче виз для граждан ряда европейских государств.

Известно, что на данный момент гражданам России запрещен въезд в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. Отмечается, что Хорватия начала выдавать краткосрочные шенгенские визы, причем для всех целей поездки. Среди стран, которые продолжают выдавать туристические визы россиянам, – Германия, Словения, Венгрия, Греция, Австрия, Италия.

Наиболее лояльными к российским туристам остаются Франция и Испания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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