В Абхазии образовались километровые заторы к достопримечательностям

Абхазия встала в заторах. Все дороги, ведущие к достопримечательностям, забиты машинами. Из-за этого, например, попасть к озеру Рица стало практически невозможно.

В данный момент там самый разгар сезона. Но заторы – это еще не самая большая проблема, с которой сталкиваются туристы на побережье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.