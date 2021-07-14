Москвичам рассказали, как добраться до Дивноморского

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Отправляемся в Дивноморское. Это село в Краснодарском крае. Самолет летит два часа десять минут до Геленджика, оттуда примерно двадцать минут на автобусе. Билет на самолет стоит около 2,5 тысяч.

Поезд едет 22 часа до Новороссийска, за билет заплатите почти 4 тысячи. От Новороссийска придется ехать на автобусе чуть больше часа. На машине доберетесь за 16 часов. На бензин потратите около 7 тысяч. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.