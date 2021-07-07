В РСТ заявили, что инцидент с россиянами на Кубе может подорвать турпоток из РФ в страну

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Проблемная ситуация с изоляцией российских туристов на Кубе может негативно повлиять на турпоток из России в страну, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Все российские туристы прилетают на Кубу с отрицательным ПЦР-тестом, многие из них привиты, но по прилете получают положительные тесты. Такое массовое несоответствие результатов российских и кубинских тестов вызывает вопросы. Эти события могут подорвать турпоток из России на Кубу", – заявил он.

По словам Игнатьева, туроператоры отмечают, что их клиенты боятся попасть в похожую ситуацию.

"Туристы уже опасаются туда лететь, не желая попасть в аналогичную ситуацию", – уточнил Игнатьев.

При этом по итогам прошлого года граждане России впервые стали лидерами на туристическом рынке Кубы.

5 июля свыше 150 российских туристов с диагностированным COVID-19 изолировали на Кубе. Как заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранде, причиной массовой изоляции прибывающих на остров россиян стало усиление контроля из-за распространения "индийского" штамма коронавируса.

Накануне генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе рассказала, что с 228 российских туристов, изолированных на Кубе с 30 июня по 4 июля, сняли карантинные ограничения по результатам экспресс-тестов на COVID-19.