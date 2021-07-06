С большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения

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Генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе рассказала, что с 228 российских туристов, изолированных на Кубе с 30 июня по 4 июля, сняли карантинные ограничения по результатам экспресс-тестов на COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек. Все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых", – говорится в сообщении.

5 июля свыше 150 российских туристов с диагностированным COVID-19 изолировали на Кубе. Как заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранде, причиной массовой изоляции прибывающих на остров россиян стало усиление контроля из-за распространения "индийского" штамма коронавируса.