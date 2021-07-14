Один человек погиб во время протестов на Кубе – СМИ

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Фото: AP/Marta Lavandier
Один человек погиб во время прошедших протестов на Кубе. Об этом информирует Кубинское агентство новостей.
По данным СМИ, речь идет о 36-летнем гражданине Кубы. Он получил смертельное ранение в результате нападения на полицейских.
Уточняется, что инцидент случился в гаванском районе Арройо-Наранхо в понедельник, 12 июля. В сообщении также утверждается, что погибший имел судимость.
Ранее сообщалось, что в одном из центральных парков в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, который находится в 24 километрах от Гаваны, с намерением провести манифестацию собралась группа людей.
Президент Кубы отметил, что данные граждане способствуют распространению идей о том, что правительство республики якобы не справляется со сложной эпидемиологической ситуацией.
Позднее массовые протесты начали проходить по всей Кубе. Как сообщали эксперты, причиной недовольства людей стали ухудшение социальной ситуации, гуманитарный кризис и рост инфляции в стране.
На Кубе разгорелись самые сильные за 30 лет протесты
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