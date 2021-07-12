Политолог назвал причины начавшихся на Кубе протестов

19:55
Фото: AP Photo/Ismael Francisco
Массовые протесты на Кубе начались из-за ухудшения социальной ситуации, гуманитарного кризиса и роста инфляции в стране. Об этом "Известиям" сообщил руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.
"В последнее время социальная ситуация на Кубе заметно ухудшилась. Прежде всего это связано с тем, что продолжаются болезненные экономические реформы", – сказал эксперт.
Он уточнил, что в стране запрещен доллар, в то время как он является основным средством выживания для населения за счет получаемых из США переводов.
Ивановский также указал на рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, отметив, что медицинская система государства не справляется с наплывом пациентов. Пандемия уничтожила и столь важный источник доходов для республики, как туризм. Все вместе привело к массовым протестам.
Ранее сообщалось, что в одном из центральных парков в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, который находится в 24 километрах от Гаваны, с намерением провести манифестацию собралась группа людей.
Президент Кубы отметил, что данные люди способствуют распространению идей о том, что правительство республики якобы не справляется со сложной эпидемиологической ситуацией.
Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан написал в своем аккаунте в Twitter, что Вашингтон поддерживает свободу мнений и собраний кубинского народа и решительно осудит любое насилие в отношении мирных протестующих.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: