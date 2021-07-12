Политолог назвал причины начавшихся на Кубе протестов

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Массовые протесты на Кубе начались из-за ухудшения социальной ситуации, гуманитарного кризиса и роста инфляции в стране. Об этом "Известиям" сообщил руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

"В последнее время социальная ситуация на Кубе заметно ухудшилась. Прежде всего это связано с тем, что продолжаются болезненные экономические реформы", – сказал эксперт.

Он уточнил, что в стране запрещен доллар, в то время как он является основным средством выживания для населения за счет получаемых из США переводов.

Ивановский также указал на рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, отметив, что медицинская система государства не справляется с наплывом пациентов. Пандемия уничтожила и столь важный источник доходов для республики, как туризм. Все вместе привело к массовым протестам.

Ранее сообщалось, что в одном из центральных парков в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, который находится в 24 километрах от Гаваны, с намерением провести манифестацию собралась группа людей.

Президент Кубы отметил, что данные люди способствуют распространению идей о том, что правительство республики якобы не справляется со сложной эпидемиологической ситуацией.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан написал в своем аккаунте в Twitter, что Вашингтон поддерживает свободу мнений и собраний кубинского народа и решительно осудит любое насилие в отношении мирных протестующих.

