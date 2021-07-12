В США призвали Кубу воздержаться от применения силы в отношении протестующих

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал кубинские власти воздержаться от насильственных действий в отношении протестующих. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"США поддерживают свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе и решительно осудят любое насилие или действия, направленные против мирных протестующих, которые отстаивают всеобщие права", – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в одном из центральных парков в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, который находится в 24 километрах от Гаваны, с намерением провести манифестацию собралась группа людей.
Позднее президент Кубы отметил, что данные люди способствуют распространению идей о том, что правительство республики якобы не справляется со сложной эпидемиологической ситуацией.