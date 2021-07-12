Россия следит за развитием ситуации на Кубе – Захарова

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Россия внимательно следит за происходящим на Кубе и считает недопустимым внешнее вмешательство в ситуацию в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на острове", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в одном из центральных парков в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, который находится в 24 километрах от Гаваны, с намерением провести манифестацию собралась группа людей.

Президент Кубы отметил, что данные люди способствуют распространению идей о том, что правительство республики якобы не справляется со сложной эпидемиологической ситуацией.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан написал в своем аккаунте в Twitter, что Вашингтон поддерживает свободу мнений и собраний кубинского народа и решительно осудит любое насилие в отношении мирных протестующих.

