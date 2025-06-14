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14 июня, 10:00

Туризм

Пациенты со всего мира все чаще начали приезжать в Москву за медицинскими услугами

Пациенты со всего мира все чаще начали приезжать в Москву за медицинскими услугами

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Москва становится все более популярным направлением для медицинского туризма. Иностранцы приезжают не только ради достопримечательностей, но и чтобы пройти обследование, получить консультации или сделать операцию. Наибольшим спросом пользуются стоматология, офтальмология, лечение онкозаболеваний и пластическая хирургия.

По словам экспертов, российская медицина привлекает сочетанием качества и разумной стоимости. Пациенты из Европы, Ближнего Востока, Азии и даже США выбирают Москву из-за удобства записи и быстрой доступности врачей. Сейчас обсуждается возможность создания отдельного закона о медицинском туризме, чтобы упростить организацию приема иностранных пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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