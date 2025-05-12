Спрос на поездки в аномальные места России вырос в 2,5 раза с начала 2025 года

Туристов стали больше притягивать мистические и аномальные места. По данным одного из туроператоров, с начала 2025 года спрос вырос по меньшей мере в 2,5 раза.

Лидером остается перевал Дятлова, также популярностью пользуются горы Карелии и остров Ольхон на Байкале. Маршруты туда сложные и дорогие. Стоимость одного перелета может доходить до 100 тысяч рублей.

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