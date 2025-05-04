Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 21:30

Туризм

Продажи туров в Москву на майские праздники выросли на 75%

Продажи туров в Москву на майские праздники выросли на 75%

Москвичам рассказали, как туристы проводят майские праздники в столице

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Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" вернется в Москву 2 мая

Продажи туров в Москву на первую половину майских праздников, по данным туроператоров, выросли на 75% по сравнению с прошлым годом.

При этом в столице проходит фестиваль "Московская весна победы". На Тверской площади в центре города расположилась одна из фестивальных площадок, где посетителей встречают карусель, чаепитие из самовара и различные мастер-классы.

О том, что еще интересного приготовили в столице к 9 мая – в эфире телеканала Москва 24.

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