Продажи туров в Москву на майские праздники выросли на 75%

Продажи туров в Москву на первую половину майских праздников, по данным туроператоров, выросли на 75% по сравнению с прошлым годом.

При этом в столице проходит фестиваль "Московская весна победы". На Тверской площади в центре города расположилась одна из фестивальных площадок, где посетителей встречают карусель, чаепитие из самовара и различные мастер-классы.

О том, что еще интересного приготовили в столице к 9 мая – в эфире телеканала Москва 24.

