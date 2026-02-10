10 февраля, 15:30Туризм
Россиян призвали не торопиться сдавать путевки на Кубу
Россиянам не следует торопиться сдавать путевки на Кубу, заявили представители туристической отрасли. Несмотря на энергокризис, российские авиакомпании выполняют рейсы на остров, самолеты летают и в обратном направлении. Задержки случаются, но повода для волнений нет, как и для массовых отмен бронирований.
Тем временем туристов, которые уже находятся в республике, переселяют в другие отели, зачастую более дорогие и статусные. Там выше шанс на стабильную подачу электричества.
