Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 15:30

Туризм

Россиян призвали не торопиться сдавать путевки на Кубу

Россиян призвали не торопиться сдавать путевки на Кубу

Российских туристов стали переселять в другие отели на Кубе

Россияне-зумеры стали чаще посещать страны Азии

Россияне смогут заселяться в гостиницы по QR-коду вместо паспорта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 февраля

"Московский патруль": турагент из Москвы обманула десятки клиентов

Собянин доложил Путину о рекордном туристическом потоке в Москву

Организация туров на Кубу для россиян практически прекратилась

Российских туристов начали вывозить с Кубы из-за дефицита авиатоплива

Московские туристы не смогли вылететь на Кубу из-за энергетического кризиса в республике

Россиянам не следует торопиться сдавать путевки на Кубу, заявили представители туристической отрасли. Несмотря на энергокризис, российские авиакомпании выполняют рейсы на остров, самолеты летают и в обратном направлении. Задержки случаются, но повода для волнений нет, как и для массовых отмен бронирований.

Тем временем туристов, которые уже находятся в республике, переселяют в другие отели, зачастую более дорогие и статусные. Там выше шанс на стабильную подачу электричества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика