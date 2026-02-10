Россиян призвали не торопиться сдавать путевки на Кубу

Россиянам не следует торопиться сдавать путевки на Кубу, заявили представители туристической отрасли. Несмотря на энергокризис, российские авиакомпании выполняют рейсы на остров, самолеты летают и в обратном направлении. Задержки случаются, но повода для волнений нет, как и для массовых отмен бронирований.

Тем временем туристов, которые уже находятся в республике, переселяют в другие отели, зачастую более дорогие и статусные. Там выше шанс на стабильную подачу электричества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.