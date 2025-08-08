Авиаперевозки между РФ и ОАЭ могут вырасти на 20–25%

Россияне будут чаще летать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Минтранс России прогнозирует рекордный рост авиаперевозок между странами в этом году – примерно на 20–25%.

Согласно данным ведомства, в прошлом году на этом направлении перевезли порядка 1 миллиона 350 тысяч пассажиров. За первые пять месяцев 2025-го – почти 750 тысяч. Сейчас министерство решает вопросы по расширению количества российских аэропортов, куда смогут летать компании из ОАЭ.

