С 1 сентября в России введут обязательную аккредитацию мест размещения для туристов

С 1 сентября туристы в России смогут бронировать номера только в аккредитованных объектах размещения. В реестре должны быть указаны гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги с подтвержденным классом обслуживания.

Объекты, которые не войдут в реестр, начнут штрафовать. Сумма взыскания может достигать 450 тысяч рублей. По данным Росреестра, в стране почти 26,5 тысячи отелей, в реестре зарегистрированы около 10,5 тысячи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.