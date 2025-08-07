Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 07:45

Туризм

С 1 сентября в России введут обязательную аккредитацию мест размещения для туристов

С 1 сентября в России введут обязательную аккредитацию мест размещения для туристов

Москва приняла 26 миллионов туристов в прошлом году

Количество запросов на летние туры в Крым выросло в два раза в 2025 году

Несколько российских туристов отравились во время отдыха на Кубе

В Госдуме предложили создать госпрограмму спортивного кешбэка

На Бали обезьяна украла у российского туриста телефон и наушники

Спрос на гастрономические путешествия вырос в России на 30%

Россиян предупредили о мошеннической схеме с получением виз

Туристы чаще стали сталкиваться с проблемами с багажом после отдыха в Турции

Цены на отдых в Турции упали примерно на 10%

С 1 сентября туристы в России смогут бронировать номера только в аккредитованных объектах размещения. В реестре должны быть указаны гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги с подтвержденным классом обслуживания.

Объекты, которые не войдут в реестр, начнут штрафовать. Сумма взыскания может достигать 450 тысяч рублей. По данным Росреестра, в стране почти 26,5 тысячи отелей, в реестре зарегистрированы около 10,5 тысячи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика