8-й Всероссийский конгресс туриндустрии стартовал в Москве

Что происходит на рынке туриндустрии, обсуждают 6 марта в Москве. В столице проходит 8-й Всероссийский конгресс. На него съехались представители отрасли почти со всех регионов страны. На повестке глобальные изменения на зарубежных направлениях, тренды летнего сезона, а также перспективы выездного и внутреннего туризма.

Директор по развитию платежного сервиса, эксперт Российского союза туриндустрии Павел Белов сообщил, что туристы из Москвы едут в трех направлениях. Это Турция, Египет и азиатское направление, в частности Вьетнам. По его словам, эти направления безопасны. Пересадочный хаб в Азию находится в Китае, это другое направление, не связанное с событиями на Ближнем Востоке.

