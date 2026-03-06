Около 1,5 тыс россиян не могут вылететь с Мальдив из-за отмены рейсов

Около 1,5 тысячи россиян не могут вылететь с Мальдив из-за отмены рейсов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Туристам помогают решать вопросы с размещением и выездом.

Тем, кто бронировал только отель, приходится продлевать проживание за свой счет. В ассоциации отметили, что министерство туризма Мальдив официально обратилось ко всем объектам размещения с просьбой содействовать туристам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.