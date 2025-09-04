Форма поиска по сайту

04 сентября, 12:15

Россиянам объяснили, можно ли вернуть расходы на оформление визы в Китай

Российские туристы начали задаваться вопросом о возврате денег за оформление визы в Китай. Суммы расходов разные – от 2,5 тысячи до 30 тысяч рублей.

Эксперты поясняют, что механизмов возврата консульских сборов не существует, поэтому деньги вернуть не получится. Кроме того, безвизовый режим вступает в силу только с 15 сентября, а до этого времени все заявки на визы рассматривались по действующим правилам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

