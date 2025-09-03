03 сентября, 15:00Политика
РФ запросила у Китая разъяснения об условиях въезда после решения о безвизовом режиме
Фото: ТАСС/Zuma
Россия запросила у КНР дополнительные разъяснения об условиях въезда в страну после принятия решения о безвизовом режиме, сообщила пресс-служба МИД РФ.
"У китайских партнеров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения", – уточняется в публикации министерства.
Ответ китайской стороны будет размещен на сайте ведомства.
При этом ответная отмена виз для китайских граждан, которые приезжают в Россию, находится в стадии проработки, указала в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Китай введет пробный безвизовый режим в отношении граждан России с 15 сентября. Программа будет действовать для россиян, имеющих обычные паспорта. Путешествовать без визы получится до 14 сентября 2026 года.
Введение соответствующего режима может поспособствовать увеличению туристического потока из России в Китай на 30–40%, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
МИД РФ получило ноту от посольства КНР о введении безвизового режима