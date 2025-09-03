Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 15:00

Политика

РФ запросила у Китая разъяснения об условиях въезда после решения о безвизовом режиме

Фото: ТАСС/Zuma

Россия запросила у КНР дополнительные разъяснения об условиях въезда в страну после принятия решения о безвизовом режиме, сообщила пресс-служба МИД РФ.

"У китайских партнеров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения", – уточняется в публикации министерства.

Ответ китайской стороны будет размещен на сайте ведомства.

При этом ответная отмена виз для китайских граждан, которые приезжают в Россию, находится в стадии проработки, указала в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Китай введет пробный безвизовый режим в отношении граждан России с 15 сентября. Программа будет действовать для россиян, имеющих обычные паспорта. Путешествовать без визы получится до 14 сентября 2026 года.

Введение соответствующего режима может поспособствовать увеличению туристического потока из России в Китай на 30–40%, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

МИД РФ получило ноту от посольства КНР о введении безвизового режима

Читайте также


политикатуризм

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика