РФ запросила у Китая разъяснения об условиях въезда после решения о безвизовом режиме

Фото: ТАСС/Zuma

Россия запросила у КНР дополнительные разъяснения об условиях въезда в страну после принятия решения о безвизовом режиме, сообщила пресс-служба МИД РФ.

"У китайских партнеров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения", – уточняется в публикации министерства.

Ответ китайской стороны будет размещен на сайте ведомства.

При этом ответная отмена виз для китайских граждан, которые приезжают в Россию, находится в стадии проработки, указала в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Китай введет пробный безвизовый режим в отношении граждан России с 15 сентября. Программа будет действовать для россиян, имеющих обычные паспорта. Путешествовать без визы получится до 14 сентября 2026 года.

Введение соответствующего режима может поспособствовать увеличению туристического потока из России в Китай на 30–40%, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.