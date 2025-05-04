Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 11:15

Туризм

Москву на майских праздниках посетят около 600 тысяч туристов

Москву на майских праздниках посетят около 600 тысяч туристов

Сочи ожидает до 5 миллионов туристов этим летом

Группа туристов из КНР собралась в центре Москвы

Новости мира: жители Бали остались без света из-за аварии на кабеле

"Москва сегодня": цены на садовый инвентарь и аренду загородных домов резко выросли

Поезд "Жемчужина Кавказа" вернется в столицу 2 мая

Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" вернется в Москву 2 мая

Курорты Северного Кавказа стали популярны среди москвичей

Москвичи начали интересоваться курортами Северного Кавказа

Около 350 тысяч туристов отправятся в Сочи на майские праздники

На майские праздники в Москву приедет не меньше 600 тысяч туристов со всей страны. Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров Алексан Мкртчян, это на 10–12% больше, чем в прошлом году.

Основной поток путешественников ожидается в первую половину выходных. В столице подготовили десятки специальных экскурсионных программ, приуроченных к 80-летию Победы. Самые популярные направления – Красная площадь, Арбат, ВДНХ и музеи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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