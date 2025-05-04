Москву на майских праздниках посетят около 600 тысяч туристов

На майские праздники в Москву приедет не меньше 600 тысяч туристов со всей страны. Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров Алексан Мкртчян, это на 10–12% больше, чем в прошлом году.

Основной поток путешественников ожидается в первую половину выходных. В столице подготовили десятки специальных экскурсионных программ, приуроченных к 80-летию Победы. Самые популярные направления – Красная площадь, Арбат, ВДНХ и музеи.

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