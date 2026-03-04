Туроператоры зафиксировали рост расходов на возвращение россиян с Ближнего Востока

Туристическая отрасль фиксирует значительный рост расходов на организацию возвращения россиян из зон повышенной опасности на Ближнем Востоке. Туроператоры ежедневно тратят свыше 500 миллионов рублей на поддержку клиентов.

В эту сумму входят круглосуточные горячие линии, помощь с документами, бронирование альтернативных перелетов и проживание. Такие потери могут создать угрозу финансовой устойчивости индустрии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.